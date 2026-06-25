В Пермском крае отменили режим «Беспилотная опасность» 25 июня

Режим «Беспилотная опасность», введённый 25 июня, отменили, сообщает региональный минтербез.
Особый режим ввели в 11:15. Он действовал больше 4 часов. Однако аэропорт Большое Савино не закрывали. План «Ковёр» также не объявляли.
«Беспилотную опасность» вводили на территории соседней Удмуртии и Екатеринбурге.
За время действия угрозы БПЛА инцидентов с участием беспилотников не было.
Напомним, в аэропорту Большое Савино задерживается вылет трёх рейсов.
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