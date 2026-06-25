Строительный забор на Гребном канале превратится в галерею стрит-арта

Как отметила бренд-менеджер застройщика Екатерина Малышева, художникам предложили поразмышлять о Нижнем Новгороде, раскрыть тему воды, истории города и его исторического наследия. По её словам, в результате у каждого автора сложилось собственное яркое видение. Она также добавила, что в дальнейшем планируется перенести созданные работы на территорию проекта, чтобы они надолго сохранились в городском пространстве и радовали будущие поколения.