Строительный забор на Гребном канале превратится в галерею стрит-арта

47 художников со всей России превратят строительный забор будущего жилого комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде в галерею уличного искусства. Об этом сообщает ИА «НТА-Приволжье». Проект реализуется совместно с фестивалем «Место».
Художники работают поэтапно — одни уже завершают свои фрагменты, другие только приступают к созданию работ. Все произведения объединены общими смысловыми блоками, однако конкретные сюжеты участникам не задавались.
Как отметила бренд-менеджер застройщика Екатерина Малышева, художникам предложили поразмышлять о Нижнем Новгороде, раскрыть тему воды, истории города и его исторического наследия. По её словам, в результате у каждого автора сложилось собственное яркое видение. Она также добавила, что в дальнейшем планируется перенести созданные работы на территорию проекта, чтобы они надолго сохранились в городском пространстве и радовали будущие поколения.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что подведены итоги отборочного этапа VII сезона фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ». Всего на участие в фестивале в этом году было подано 400 заявок.