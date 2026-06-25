Реконструкцию дома культуры в Лесосибирске планируют выполнить за 2026−2027 годы

Вопрос реконструкции Дома культуры «Маклаковский» в Лесосибирске был поднят в ходе прямой линии с губернатором Михаилом Котюковым. Министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов рассказал о планах по ремонту объекта и отметил, что держит ситуацию на контроле. Несколько лет назад работы по реконструкции ДК были прерваны из-за пожара, который уничтожил уже выполненный объём. В прошлом году при поддержке правительства и министерства культуры Красноярского края были выделены средства на обновление проектно-сметной документации и выполнение самих работ, сообщил Аркадий Зинов. После корректировки документации возникла потребность в дополнительном финансировании для завершения реконструкции, закупки оборудования и благоустройства прилегающей территории. По поручению губернатора необходимые средства были изысканы в рамках лимитов государственной программы «Развитие культуры». Принятое решение позволит выполнить реконструкцию объекта за 2026−2027 годы, — отметил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.