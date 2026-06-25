Житель Канска заплатит 2 млн рублей за нелегальную водку

Водочный бизнес в гараже обошёлся канскому производителю в 2 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По версии следствия, с марта по август 2025 года 31-летний житель Канска наладил производство алкоголя в гараже и цокольном этаже дома родственников. Оборудование оказалось примитивным: пластиковая бочка, шланг, киянка и вода.
За несколько месяцев он выпустил более тысячи бутылок под брендами «Сибирская», «Гжэлъка», «Первак охотничий», «Bitcoin» и «Finsky Ice».
Покупателей привлекала низкая цена, но экспертиза показала: напиток не соответствовал ГОСТам по крепости и составу. Правоохранители изъяли готовую продукцию, тысячи пустых бутылок, оборудование и почти 10 литров спиртосодержащей жидкости.
Суд признал мужчину виновным по статье 171.3 УК РФ (незаконное производство алкоголя в крупном размере) и назначил штраф 2 млн рублей. Телефон и автомобиль, использовавшиеся в схеме, конфискованы.
Ранее мы сообщали, что нелегальный никотин на 100 млн рублей изъяли в Красноярском крае.