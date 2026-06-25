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Специалисты назвали самые опасные места для купания на калининградском побережье

Отбойные течения могут унести человека от берега за считанные секунды.

Источник: Клопс.ru

В регионе есть несколько пляжей, где отдыхающие с наибольшей вероятностью могут столкнуться с отбойным течением. Об этом телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишет в четверг, 25 июня.

Отбойное, или разрывное, течение — это мощный поток, который уносит купальщика от берега в море. Обычно он возникает рядом с песчаными косами, отмелями, рифами, волнорезами, дамбами или пирсами: вода не может уходить равномерно и с силой прорывается через «коридор» между препятствиями.

Иногда рип заметен с берега. На него могут указывать полоса бурлящей воды, уходящая от пляжа, более тёмный или светлый участок у кромки моря, пена, водоросли или мусор, которые быстро относит от суши, а также разрыв в линии прибоя. Впрочем, около 80% опасных потоков внешне никак себя не проявляют.

Самой рискованной зоной для купальщиков специалисты считают Балтийск и окрестности — Мечниково, Павлово и другие участки рядом. Ещё выше опасность на побережье от полигона Хмелёвка в районе Приморска до города, а также на косе. Там отмели чередуются с ямами, и такой рельеф создаёт условия для рипов.

Когда человека затягивает в море, нельзя грести прямо к берегу: так можно быстро выбиться из сил. Нужно двигаться параллельно пляжу. Если выбраться не получается, лучше не тратить энергию и подать сигнал бедствия. Обычно рип ослабевает через 3−4 минуты, после чего следует отплыть на 50−100 метров в сторону и уже потом возвращаться.

В Зеленоградске отец двоих детей бросился на помощь тонущей девочке и сам едва не погиб. Мужчину вытащили на берег очевидцы — спасатели подошли уже после ЧП.