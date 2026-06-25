Специалисты назвали самые опасные места для купания на калининградском побережье

Когда человека затягивает в море, нельзя грести прямо к берегу: так можно быстро выбиться из сил. Нужно двигаться параллельно пляжу. Если выбраться не получается, лучше не тратить энергию и подать сигнал бедствия. Обычно рип ослабевает через 3−4 минуты, после чего следует отплыть на 50−100 метров в сторону и уже потом возвращаться.