Временно исполняющим полномочия главы Нововоронежа назначен Евгений Чирков

Временно исполняющим полномочия главы Нововоронежа стал член партии «Единая Россия» Евгений Чирков. Приказ о назначении подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев во вторник, 23 июня.
Евгений Чирков официально вступит в должность в пятницу, 26 июня. Ранее он был главой Рождественско-Хавского сельского поселения Новоусманского района. А с сентября 2024 года работал исполнительным директором Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области».
На посту врио главы Нововоронежа Евгений Чирков сменит Юрия Жегульского, который досрочно сложил полномочия по собственному желанию и с 26 июня будет назначен заместителем главы администрации городского округа.
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