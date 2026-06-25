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Временно исполняющим полномочия главы Нововоронежа назначен Евгений Чирков

Он официально вступит в должность 26 июня.

Источник: АиФ Воронеж

Временно исполняющим полномочия главы Нововоронежа стал член партии «Единая Россия» Евгений Чирков. Приказ о назначении подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев во вторник, 23 июня.

Евгений Чирков официально вступит в должность в пятницу, 26 июня. Ранее он был главой Рождественско-Хавского сельского поселения Новоусманского района. А с сентября 2024 года работал исполнительным директором Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области».

На посту врио главы Нововоронежа Евгений Чирков сменит Юрия Жегульского, который досрочно сложил полномочия по собственному желанию и с 26 июня будет назначен заместителем главы администрации городского округа.

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