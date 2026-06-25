В Воронеже бесплатно кормили ликвидаторов последствий ракетного удара

22 июня на месте ликвидации последствий ракетного удара по Воронежу сотрудников оперативных служб бесплатно кормила сеть общепита. Торговая точка, расположенная вблизи места трагедии, оперативно организовала горячее питание для спасателей, следователей, рабочих. При этом денег с них не брали.