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Индекс промпроизводства в Прикамье снизился за месяц на 7%

Индекс промышленного производства в Пермском крае в мае 2026 года снизился по сравнению с апрелем 2026 года на 7%. Об этом сообщает Пермьстат.

Индекс промышленного производства в Пермском крае в мае 2026 года снизился по сравнению с апрелем 2026 года на 7%. Об этом сообщает Пермьстат.

Лидерами по снижению показателя стали производства кокса и нефтепродуктов (-43%), изделий из кожи (-33,8%), газообразного топлива (-32,9%). При этом вырос индекс производства на предприятиях в сфере полиграфии (+148%), выпуска электрического оборудования (+61,7%), добычи прочих полезных ископаемых (+48%).

Индекс промышленного производства в январе — мае 2026 года возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,1%.