День молодёжи 27 июня в Нижнем Новгороде: расписание, площадки, хедлайнер

27 июня в Нижнем Новгороде отметят День молодёжи. Праздник пройдёт по четырём тематическим направлениям, а главной площадкой станет Александровский сад. В программе — мастер-классы, настольные игры, и выступления музыкантов. Мы собрали ключевые события, чтобы вам было проще сориентироваться в расписании.
Содержание.
Александровский сад.
Выкса.
Городец.
Ответы на вопросы.
День молодежи в центре Нижнего Новгорода.
В Нижнем Новгороде в 2026 году праздник впервые разделили на четыре направления: «Мечта», «Единство», «Гордость» и «Молодость». Главной точкой притяжения станет Александровский сад. С 12:00 до 19:00 там развернутся десятки активностей.
Гостей ждут творческие мастер-классы: лепка из глины, кастомизация обвесов, а также роспись матрешек в виде брелоков (с 12:00 до 13:00). В 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 гости смогут создать авторские стикерпаки на самоклеящейся бумаге. Также каждому желающему предложат раскрасить символ праздника — коня.
Для поклонников спокойного досуга с 12:00 до 19:00 работает зона настольных игр, в числе которых «Лото», «Мафия», кроссворды. Кроме того, гости смогут проверить знания о родном городе в краеведческой викторине, предложить свои идеи Молодежной палате при городской думе и посмотреть фильмы.
27 июня в плаванье отправятся три тематических теплохода. На одном из них выступит хор вокальной студии «Давай пой», на другом прозвучат стихи от нижегородского отделения Союза писателей России, а на третьем студия «Сошиал Дэнс» зажжет гостей танцами. Чтобы попасть на теплоходы, нужно зарегистрироваться.
Фото: сообщество «День молодежи | Нижегородская область» в VK.
Активным участникам предложат мастер-классы по сборке палаток и вязке туристических узлов, а также нестандартные задания на координацию и физическую выносливость. В программе — соревнования, вдохновленные инженерными достижениями Владимира Шухова и Александра Попова, VR-развлечения и интерактив по созданию изображений с помощью искусственного интеллекта.
В Академии «Маяк» запланированы образовательные и деловые мероприятия. Например, открытый диалог с теле- и радиоведущей Туттой Ларсен.
С 12:00 и до самого вечера на сцене «Ракушка» будет играть музыка. Откроет праздник диджей-сет CYRIL (12:00−12:35), следом выступят бойцы СВО. С 12:50 до 14:00 гостям покажут научно-популярный спектакль, после чего эстафету подхватят MADE orchestra и певица Татьяна Щелокова.
В 15:30 на сцену выйдет диджей NASTY. Далее — церемония награждения лауреатов игровой стипендии мэра и грантового конкурса «Молодой Нижний». После выступят призеры и победители фестиваля «Российская студенческая весна», вокалист группы «СКАТТЛ», Алексей Егоров и Павел Дедищев с научно-популярным стендапом, а затем — резиденты «Высоты».
Гвоздем программы станет появление главного артиста. Им оказался «Тима ищет свет» (Тимофей Якимов) — исполнитель меланхоличных инди-хитов «Волна», «По любви» и «Потанцуй со мной». Его выступление запланировано на 21:00.
Все мероприятия бесплатны, но количество мест ограничено — необходима предварительная регистрация, в том числе на концерт хедлайнера и мастер-классы.
«Тима ищет свет». Фото: сообщество «День молодежи | Нижегородская область» в VK.
День молодежи в Выксе.
Праздничная программа охватит не только областной центр. В Выксе пройдут игры народов России, мастер-классы по первой помощи, выставки, лекции, кибер-турнир по футболу и арт-медитация. Хедлайнером стала группа «Интонация», она выступит на сцене ФОКа «Баташев Арена» в 21:00.
День молодежи в Городце.
В Городце на набережной Юрия Долгорукова с 12:00 до 15:00 намечены мастер-классы, показательные выступления спортсменов, благотворительная акция «Лапа помощи» и «Ярмарка добра». Вечером, с 17:00 до 21:00, в ФОКе имени Александра Невского запланирован концерт с участием кавер-группы и диджеев творческого объединения E.R.A.
В Спасском праздник начнется также в полдень. Точная программа еще не опубликована, но уже известно, что будут квесты от «Движения Первых», мастер-классы по блогингу, фотозона с ИИ-стойкой и выступления кавер-коллективов.
К слову, 27 июня также стартует фестиваль уличного искусства «Место», который не проводился с 2023 года.
Часто задаваемые вопросы о Дне молодёжи в Нижнем Новгороде.
Когда состоится День молодёжи в Нижнем Новгороде?
Праздник пройдёт 27 июня 2026 года.
Где будет проходить День молодёжи в Нижнем Новгороде?
Главной площадкой станет Александровский сад. Также мероприятия запланированы в Академии «Маяк», на сцене «Ракушка» и на трёх тематических теплоходах.
Кто хедлайнер Дня молодёжи в Нижнем Новгороде в 2026 году?
Главным артистом вечера станет Тима ищет свет (Тимофей Якимов). Его выступление начнётся в 21:00 на сцене «Ракушка».
Нужна ли регистрация на День молодёжи?
Да, все мероприятия бесплатны, но количество мест ограничено. Предварительная регистрация обязательна, в том числе на концерт хедлайнера и мастер-классы.
Во сколько начинается День молодёжи в Нижнем Новгороде?
Праздничная программа стартует в 12:00 и продлится до вечера.
Какие мастер-классы пройдут на Дне молодёжи?
Гостей ждут лепка из глины, кастомизация обвесов, роспись матрёшек-брелоков, создание авторских стикерпаков, раскрашивание символа праздника, а также сборка палаток и вязка туристических узлов.
Будет ли День молодёжи в других городах Нижегородской области?
Да, праздничные программы пройдут в Выксе, Городце и Спасском.
Кто выступает в Выксе на День молодёжи?
Хедлайнером в Выксе станет группа «Интонация», концерт начнётся в 21:00 на сцене ФОКа «Баташев Арена».
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