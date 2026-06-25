День молодёжи 27 июня в Нижнем Новгороде: расписание, площадки, хедлайнер

27 июня в Нижнем Новгороде отметят День молодёжи. Праздник пройдёт по четырём тематическим направлениям, а главной площадкой станет Александровский сад. В программе — мастер-классы, настольные игры, и выступления музыкантов. Мы собрали ключевые события, чтобы вам было проще сориентироваться в расписании. Содержание Александровский сад Выкса Городец Ответы на вопросы День молодежи…