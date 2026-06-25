В районе улицы Фрунзе в Калининграде хотят построить новые парковки

По словам сити-менеджера, в этой части города много организаций, куда регулярно приезжают калининградцы. Припарковаться у бывшего здания администрации Ленинградского района, женской консультации, института развития образования и у других учреждений сложно. Мест, по словам главы администрации, «крайне мало». В мэрии рассматривают возможность обустроить стоянки на территории между улицами Грига, Пионерской и Томской.