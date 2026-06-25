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Гендир «Факела» Дмитрий Кондратов: «Новый стадион в Воронеже все-таки построят»

Руководитель клуба не разделяет сомнений в том, что арена появится на месте ЦСП.

Источник: Комсомольская правда

25 июня в рамках встречи с воронежскими журналистами генеральный директор «Факела» Дмитрий Кондратов затронул тему строительства нового футбольного стадиона на месте уже снесенного Центрального стадиона профсоюзов.

— Я дважды посещал ЦСП, — признался Дмитрий Кондратов. — И это классно, что новый стадион будет построен на месте предыдущего. Эта история будет передаваться из поколения в поколение.

По словам функционера, у него нет сомнений, что стадион построят там, где раньше «Труд» и «Факел» принимали своих соперников.

— Мне все сказали, что он будет, значит он будет. Я верю в это.

Дмитрий Кондратов. Максим ГОРОХОВ.

Как уточнил гендир «Факела», новая арена, вместимость которой будет составлять почти 25 тысяч зрителей, поможет клубу выйти на новый уровень.

— Если сейчас на стадионе на Маршака мы десятью тысячами сворачиваем горы, то 25 тысячами мы сможем переписывать историю.

Напомним, что последние два сезона «Факел» принимает соперников на 10-тысячной арене в Советском районе города. И этой вместимости очевидно недостаточно, чтобы все желающие смогли прийти на матч.

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