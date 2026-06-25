Пляжные игры, романтика и вечер блюза: как весело провести уик-энд в Калининградской области, чтобы кошелёк не опустел

В ближайшие выходные Калининград отметит не только День молодёжи. Собственные небольшие праздники ждут спортсменов, поклонников блюза и музыки The Beatles, а также многих других. «Клопс» рассказывает, где хорошо и бесплатно провести время в выходные.
Кинопоказ фильма «Рождённый атомом»12+
Когда: пятница, 26 июня, 11:00.
Где: Информационный центр по атомной энергии (Советский проспект, 1).
Документально-просветительский фильм создан к 70-летию Обнинска — первого наукограда России. Герои картины — учёные, инженеры и исследователи, чьи разработки повлияли на атомный флот, космические технологии, медицину и энергетику.
Показ приурочен к Дню мирного атома: именно 26 июня 1954 года был произведён энергетический пуск реактора «АМ-1», открывший новую страницу в истории мировой науки.
Вход свободный, по регистрации.
Открытие фотовыставки «Живой архив»0+
Когда: пятница, 26 июня, 19:00.
Где: арт-пространство «Ворота» (Литовский вал, 61).
В «Воротах» откроется новая выставка от калининградского Союза фотохудожников, посвящённая истории края. Она продолжит тему, которую раскрывали завершившиеся проекты о море и руинах.
«Эти направления основные, магистральные в визуальном ряде любого калининградского фотографа», — подчёркивал на одной из встреч руководитель Союза Александр Матвеев.
Вход свободный.
Концерт-джем, посвящённый The Beatles12+
Когда: суббота, 27 июня, 14:00.
Где: библиотека им. С. А. Снегова (9 Апреля, 5).
Для поклонников ливерпульской четвёрки в библиотеке устроят музыкальный джем-вечер с участием нескольких артистов. Формально это концерт, но по сути — продолжение традиции битломанских встреч, которые проходят в Калининграде на разных площадках в течение года.
В программе — песни The Beatles, а также произведения гостей.
Вход свободный.
Пляжные игры6+
Когда: воскресенье, 28 июня, 11:00.
Где: пляж в Пионерском (Портовая).
Спортивный праздник на берегу моря пройдёт на пляже Пионерского. В программе — соревнования, различные активности для всех возрастов, фотозоны, еда и напитки.
Вход свободный.
Концерт творческих коллективов в Балтийске0+
Когда: воскресенье, 28 июня, 11:00.
Где: Балтийский Дом офицеров (Красной Армии, 13).
Концерт пройдёт в рамках проекта «Культура — армии и флоту!».
Выступают:
вокальная группа «DRIVE_39», вокальная группа «Жасмин», народный ансамбль русской и казачьей песни «Купава», хореографический ансамбль «Вдохновение».
Вход свободный.
Концерт «Любовь нечаянно нагрянет»6+
Когда: воскресенье, 28 июня, 14:00.
Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39).
Концерт, посвящённый любви, подготовила вокальная группа «Синий платочек».
В программе — страстные романсы и арии из опер, хиты XX века и композиции военных лет. Прозвучат любимые многими песни: «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Звать любовь не надо», «Город влюблённых людей» и другие.
Вход свободный.
Лекция «Страницы истории восточно-прусского кирпича»16+
Когда: воскресенье, 28 июня, 17:00.
Где: Железнодорожные ворота (Гвардейский проспект, 51а).
В рамках цикла «Дни истории и культуры Янтарного края» главный эксперт по кирпичному делу в области, создатель частного музея кирпича Дмитрий Шилов расскажет о том, как обычный стройматериал стал символом эпохи.
Лекция посвящена восточно-прусскому кирпичу: его истории, клеймам, секретам производства и значению для региона.
Вход свободный.
Концерт солистов «Студии блюза»0+
Когда: воскресенье, 28 июня, 18:00.
Где: Дом офицеров Балтийского флота (Кирова, 7).
Концертную программу VENERA LADY BLUES исполнят солисты студии. В программе — знаменитые блюзовые композиции и не только.
Вход свободный.