В двух округах Иркутска продлили отключение горячей воды

Жители Свердловского и Октябрьского округов Иркутска 10 дней обходились без горячей воды. Отключение было плановым, специалисты предупреждали заранее. Планировалось, что все ремонтные работы будут завершены к 25 июня 2026, однако возникли неполадки.
— Плановые гидравлические испытания тепловых сетей завершены, во многих домах уже сегодня появится вода. Но на некоторых участках выявлены дефекты. Ведутся срочные ремонтно-восстановительные работы, поэтому в ряд домов горячая вода вернется чуть позже, — написал оператор тепловых сетей.
Все адреса, где работы продолжаются, представлены в фотокарточке. Если вы не нашли там номер своего дома, но и горячей воды у вас так и нет, то не паникуйте. Для начала обратитесь в управляющую компанию. Учтите, что нужно время на заполнение внутридомовой системы.
Напомним, гидравлические испытания проводятся для того, чтобы зимой 2027 не возникло проблем во время отопительного сезона. Специалисты просят набраться терпения, работы продолжаются.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что спустя почти 30 лет мужчина вспомнил фразу, которая помогла поймать убийцу его матери.