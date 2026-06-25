В двух округах Иркутска продлили отключение горячей воды

Все адреса, где работы продолжаются, представлены в фотокарточке. Если вы не нашли там номер своего дома, но и горячей воды у вас так и нет, то не паникуйте. Для начала обратитесь в управляющую компанию. Учтите, что нужно время на заполнение внутридомовой системы.