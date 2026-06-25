Движение транспорта ограничат в Нижнем Новгороде в связи с концертом

Движение транспорта будет приостановлено в районе стадиона в Нижнем Новгороде из-за концерта с 14:00 до 23:00 в эту субботу, 27 июня, сообщили в ЦРТС.
Проехать будет нельзя по улице Бетанкура (на участке от Мещерского бульвара до улицы Самаркандской) в направлении Волжской набережной и по улице Самаркандской (на участке от улицы Бетанкура до дома № 26 в направлении Канавинского моста).
Движение автобусов № 7, 18, 24 и 160 будет организовано по улицам Бетанкура, Мурашкинской, Должанской, Керченской, в обратном направлении — без изменений.
«Автобусы № 74 в направлении Канавинского моста будут следовать по улицам Мурашкинской, Должанской, Керченской, в обратном направлении — также без изменений», — добавили специалисты.
Ранее сообщалось, что «вафельная» разметка появилась на перекрестке улиц Ильинской и Малой Покровской.