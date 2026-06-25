Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение транспорта ограничат в Нижнем Новгороде в связи с концертом

Изменения будут действовать только в субботу.

Источник: Время

Движение транспорта будет приостановлено в районе стадиона в Нижнем Новгороде из-за концерта с 14:00 до 23:00 в эту субботу, 27 июня, сообщили в ЦРТС.

Проехать будет нельзя по улице Бетанкура (на участке от Мещерского бульвара до улицы Самаркандской) в направлении Волжской набережной и по улице Самаркандской (на участке от улицы Бетанкура до дома № 26 в направлении Канавинского моста).

Движение автобусов № 7, 18, 24 и 160 будет организовано по улицам Бетанкура, Мурашкинской, Должанской, Керченской, в обратном направлении — без изменений.

«Автобусы № 74 в направлении Канавинского моста будут следовать по улицам Мурашкинской, Должанской, Керченской, в обратном направлении — также без изменений», — добавили специалисты.

Ранее сообщалось, что «вафельная» разметка появилась на перекрестке улиц Ильинской и Малой Покровской.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше