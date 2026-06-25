Нижегородское «Торпедо» провело трёхсторонний обмен с «Автомобилистом» и «Динамо» — подробности сделки

«Торпедо» завершило трёхсторонний обмен с екатеринбургским «Автомобилистом» и московским «Динамо», сообщает пресс-служба нижегородского хоккейного клуба.
В рамках сделки форвард Никита Артамонов — большую часть прошлого сезона проведший в аренде в нижнекамском «Нефтехимике» — и защитник Андрей Сальников, присоединившийся к МХК «Чайка» в конце января и набравший в 16 матчах 2 очка (1+1), отправились в «Автомобилист». Взамен «Торпедо» получило защитника Сергея Зборовского и денежную компенсацию. Затем Зборовский перешёл в московское «Динамо» за отдельную финансовую компенсацию.
«Трехсторонний» обмен между клубами послужит интересам всех сторон, поскольку участвующие в нем хоккеисты получают возможность перезагрузки своих карьер, а «Торпедо» — достойную денежную компенсацию, — отметил генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга.
Клуб поблагодарил Никиту Артамонова и Андрея Сальникова за вклад в систему «Торпедо» и пожелал им успехов в дальнейшей карьере.
Ранее сообщалось, что нижегородское «Торпедо» сохранило основного вратаря — Денис Костин подписал соглашение с автозаводцами на два года.