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Атмахов принял участие в утверждении списка кандидатов в Госдуму XI созыва

Партия утвердила список кандидатов в Госдуму XI созыва — всего 435 претендентов (в том числе 224 одномандатника), 15 из них — участники СВО.

На XXXVIII Съезде ЛДПР в Подмосковье Нижегородскую область представил координатор регионального отделения Владислав Атмахов. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Партия утвердила список кандидатов в Госдуму XI созыва — всего 435 претендентов (в том числе 224 одномандатника), 15 из них — участники СВО. Во главе общефедерального списка — Леонид Слуцкий.

На съезде приняли предвыборную программу «100 дней преобразования России»: она включает «Народную ипотеку» со ставкой 3% для отдельных категорий граждан, ежегодную индексацию пенсий и зарплат бюджетников не менее чем на 20%, повышение стипендий до МРОТ, отмену НДФЛ для лиц с доходом до 50 тыс. рублей, приоритет трудоустройства россиян.

В зале разместили кресло с табличкой В. В. Жириновского — как знак преемственности идей основателя партии. Леонид Слуцкий подчеркнул, что делегаты продолжают дело Жириновского.

Владислав Атмахов отметил, что программа отражает ключевые проблемы нижегородцев — рост цен, состояние дорог, вопросы ЖКХ, доступность медпомощи и поддержку семей. Нижегородское отделение ЛДПР видит в съезде инструмент продвижения региональных интересов на федеральном уровне.

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