Атмахов принял участие в утверждении списка кандидатов в Госдуму XI созыва

На съезде приняли предвыборную программу «100 дней преобразования России»: она включает «Народную ипотеку» со ставкой 3% для отдельных категорий граждан, ежегодную индексацию пенсий и зарплат бюджетников не менее чем на 20%, повышение стипендий до МРОТ, отмену НДФЛ для лиц с доходом до 50 тыс. рублей, приоритет трудоустройства россиян.