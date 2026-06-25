Атмахов принял участие в утверждении списка кандидатов в Госдуму XI созыва

На XXXVIII Съезде ЛДПР в Подмосковье Нижегородскую область представил координатор регионального отделения Владислав Атмахов. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
Партия утвердила список кандидатов в Госдуму XI созыва — всего 435 претендентов (в том числе 224 одномандатника), 15 из них — участники СВО. Во главе общефедерального списка — Леонид Слуцкий.
На съезде приняли предвыборную программу «100 дней преобразования России»: она включает «Народную ипотеку» со ставкой 3% для отдельных категорий граждан, ежегодную индексацию пенсий и зарплат бюджетников не менее чем на 20%, повышение стипендий до МРОТ, отмену НДФЛ для лиц с доходом до 50 тыс. рублей, приоритет трудоустройства россиян.
В зале разместили кресло с табличкой В. В. Жириновского — как знак преемственности идей основателя партии. Леонид Слуцкий подчеркнул, что делегаты продолжают дело Жириновского.
Владислав Атмахов отметил, что программа отражает ключевые проблемы нижегородцев — рост цен, состояние дорог, вопросы ЖКХ, доступность медпомощи и поддержку семей. Нижегородское отделение ЛДПР видит в съезде инструмент продвижения региональных интересов на федеральном уровне.