В Перми может появиться апарт-отель международной сети

Сеть YES была основана в 2011 году девелоперской компанией Pioneer. Управлением занимается ООО «УК Йес», связанное с владельцем застройщика Леонидом Максимовым. Сейчас фонд сети насчитывает более 4 тысяч номеров, а в будущем планируется расширение более чем до 9 тысяч.