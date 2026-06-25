В Перми может появиться апарт-отель международной сети

Международный оператор сервисных апартаментов YES рассматривает возможность выхода в Пермь. Компания планирует построить в городе апарт-отель примерно на 500 юнитов. Об этом пишет «Ъ-Прикамье».
Сейчас сеть YES уже управляет семью действующими апарт-отелями в России и развивает ещё восемь проектов. В компании объясняют интерес к Перми ростом туристической привлекательности региона.
По данным издания, сейчас идут переговоры с частным девелопером о проектировании и строительстве объекта. Точные сроки реализации и объем инвестиций пока не раскрываются.
Будущий апарт-отель рассчитан на 500 апартаментов. После запуска управлять объектом планируют по стандартам сети YES с учетом особенностей местного рынка.
Сеть YES была основана в 2011 году девелоперской компанией Pioneer. Управлением занимается ООО «УК Йес», связанное с владельцем застройщика Леонидом Максимовым. Сейчас фонд сети насчитывает более 4 тысяч номеров, а в будущем планируется расширение более чем до 9 тысяч.
Апарт-отели бренда уже работают в Москве и Санкт-Петербурге. Также запланировано расширение: в 2027 году — Казань, в 2028 году — Баку, в 2029 году — Новосибирск.