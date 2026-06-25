В Калининградской области выросла численность косуль, лосей и оленей

По данным ведомства, численность большинства животных продолжает расти. За два года (с 2023 по 2025) поголовье косули европейской увеличилось с 13 392 до 14 749 особей, лося — с 1 697 до 1 998, благородного оленя — с 1 642 до 1 821. Среди пушных видов также зафиксирован рост: с 25 668 до 29 583 особей.