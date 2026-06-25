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В Калининградской области выросла численность косуль, лосей и оленей

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области подвело итоги ежегодного мониторинга диких животных.

Источник: KaliningradToday

Специалисты провели десять полевых учётных мероприятий, охвативших основные виды фауны.

По данным ведомства, численность большинства животных продолжает расти. За два года (с 2023 по 2025) поголовье косули европейской увеличилось с 13 392 до 14 749 особей, лося — с 1 697 до 1 998, благородного оленя — с 1 642 до 1 821. Среди пушных видов также зафиксирован рост: с 25 668 до 29 583 особей.

Полученные данные используют для расчёта лимитов добычи, планирования охраны охотничьих ресурсов и сохранения биоразнообразия.

В министерстве отметили, что положительная динамика связана с благоприятными природными условиями и эффективной работой охотпользователей. Ведомство поблагодарило специалистов, охотников и волонтёров за участие в учётных работах.