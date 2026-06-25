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Четверо мужчин пересекли Тихий океан на лодке за 53 дня

Они преодолели около 5000 км от штата Вашингтон до Мауи.

В США четверо мужчин завершили 53-дневную экспедицию, преодолев на лодке около 5000 км от штата Вашингтон до Мауи. Совместное путешествие они начали 2 мая после знакомства в социальных сетях, сообщает телеканал Hawaii News Now.

Путешествие завершилось в среду, 24 июня, в гавани Кахулуи (Гавайи), где мужчин ожидали друзья и родственники. Встречающие приветствовали их возгласами и вручили традиционные цветочные венки.

Будущие члены экипажа познакомились в интернете и договорились совершить совместное путешествие на лодке без двигателей, парусов и судна сопровождения, «полагаясь лишь на силу и веру». Таким образом они намеревались продемонстрировать, что каждый человек способен на невероятные поступки.

Несмотря на подготовку и регулярные тренировки, путешествие оказалось сложным.

Один из членов экипажа, Джошуа Дьюкс, рассказал, что миссию осложняли погодные условия и недосыпание. По его словам, некоторое время он даже перестал чувствовать ноги из-за онемения.

«Изначально мы думали, что это будет тяжелая физическая нагрузка, много упражнений. Мы очень усердно тренировались. Но я бы сказал, что самым сложным было сочетание погодных условий и недосыпа. Я знал, что нам будет холодно, но не представлял, насколько сильно, и не думал, что нам придется лежать на воде целыми днями», — поделился он.

Другой участник, Грег Андерсон, рассказал, что прибытие после нескольких недель в море казалось ему «нереальным». «Мы ждали этого дня 53 дня, и там стало казаться, что мы снова оказались в ловушке», — сообщил он.

Для третьего члена экипажа, Джонни Мартинеса, ветерана морской пехоты и ультрамарафонца, проживающего в Висконсине (США), завершение экспедиции ознаменовало новую главу в его жизни — он сделал предложение своей девушке.

Четвертый путешественник, Уилтон Нготель, вернувшись, отправился на поиски любимого блюда. «Курица мочико… Может, вы подскажете, где можно купить?» — пошутил он. «Пятьдесят три дня без риса. Это настоящее испытание для островного парня».

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