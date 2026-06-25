Четверо мужчин пересекли Тихий океан на лодке за 53 дня

«Изначально мы думали, что это будет тяжелая физическая нагрузка, много упражнений. Мы очень усердно тренировались. Но я бы сказал, что самым сложным было сочетание погодных условий и недосыпа. Я знал, что нам будет холодно, но не представлял, насколько сильно, и не думал, что нам придется лежать на воде целыми днями», — поделился он.