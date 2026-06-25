Минтранс одобрил запуск беспилотных трамваем в Нижегородской области

Нижегородская область официально включена в перечень регионов, где разрешено проведение эксперимента по тестированию беспилотных трамваев. Об этом стало известно из проекта постановления правительства, опубликованного Министерством транспорта РФ. Ранее аналогичный правовой режим действовал только на территории Москвы и Санкт-Петербурга.
Согласно разработанному документу, движение полностью автономным не будет: ключевым условием тестирования является постоянное присутствие в кабине опытного водителя-испытателя, который обязан полностью контролировать работу программного обеспечения. Изменения в программу эксперимента были внесены после официального обращения губернатора Нижегородской области. Как сообщалось ранее представителями региональной власти, запуск беспилотного рельсового транспорта на одной из центральных улиц Нижнего Новгорода планируется осуществить до 2030 года.
Опыт проведения подобных испытаний регионы смогут перенять у столичных специалистов. В Москве первый такой состав запустили еще в 2025 году, а к 2030 году парк беспилотников планируют расширить до 400 единиц.
Ранее сообщалось, что в общественном транспорте Арзамаса откажутся от кондукторов.