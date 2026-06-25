Минтранс одобрил запуск беспилотных трамваем в Нижегородской области

Согласно разработанному документу, движение полностью автономным не будет: ключевым условием тестирования является постоянное присутствие в кабине опытного водителя-испытателя, который обязан полностью контролировать работу программного обеспечения. Изменения в программу эксперимента были внесены после официального обращения губернатора Нижегородской области. Как сообщалось ранее представителями региональной власти, запуск беспилотного рельсового транспорта на одной из центральных улиц Нижнего Новгорода планируется осуществить до 2030 года.