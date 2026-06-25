В Пушкинском районе Петербурга прошли детские шахматные турниры

Состязания состоялись в Спортивно-культурном центре имени А. А. Алехина и собрали сильнейших юных шахматистов Пушкинского района в возрасте до 9 лет. Четыре дня борьбы по круговой системе выявили победителей среди мальчиков и девочек. В двенадцатом розыгрыше Кубка Матлакова победу одержал Егор Плесканев, набравший 5,5 очка. Второе место занял Егор Хворостянский, третье — Глеб Богданов. В турнире на Кубок Корбут лучшей стала Анна Максимова, уверенно прошедшая дистанцию без поражений и также набравшая 5,5 очка. Серебро завоевала Станислава Лукутина, бронзу — Виктория Федорова. Все победители и призеры получили кубки и дипломы.