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В Пушкинском районе Петербурга прошли детские шахматные турниры

Состязания собрали сильнейших юных спортсменов в возрасте до 9 лет.

Источник: Национальные проекты России

Турниры на Кубок международного гроссмейстера Максима Матлакова и Кубок международного гроссмейстера Екатерины Корбут завершились в Санкт-Петербурге, сообщили в администрации Пушкинского района города. Соревнования прошли при поддержке государственной программы «Спорт России».

Состязания состоялись в Спортивно-культурном центре имени А. А. Алехина и собрали сильнейших юных шахматистов Пушкинского района в возрасте до 9 лет. Четыре дня борьбы по круговой системе выявили победителей среди мальчиков и девочек. В двенадцатом розыгрыше Кубка Матлакова победу одержал Егор Плесканев, набравший 5,5 очка. Второе место занял Егор Хворостянский, третье — Глеб Богданов. В турнире на Кубок Корбут лучшей стала Анна Максимова, уверенно прошедшая дистанцию без поражений и также набравшая 5,5 очка. Серебро завоевала Станислава Лукутина, бронзу — Виктория Федорова. Все победители и призеры получили кубки и дипломы.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.