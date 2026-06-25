Красноярцам предлагают испытать себя в забеге на 10 километров

Для подростков 16−17 лет предусмотрено бесплатное участие. Для этого необходимо направить заявку на электронный адрес csk_reg@mail.ru и предоставить согласие одного из родителей. Также бесплатно пробежать дистанцию смогут участники СВО и люди с инвалидностью при наличии подтверждающих документов.