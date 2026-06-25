Красноярцам предлагают испытать себя в забеге на 10 километров

В Красноярске стартовала регистрация на традиционный осенний легкоатлетический забег «Познай себя». Соревнования пройдут 19 сентября на острове Татышев в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации».
Как сообщили в мэрии, участникам предстоит преодолеть дистанцию 10 километров. На старт выйдут 500 спортсменов, которые будут соревноваться в девяти возрастных группах. На прохождение дистанции отводится 90 минут.
Предварительная регистрация и оплата стартового взноса доступны до 20:00 16 сентября в онлайн-формате. Для получения стартового пакета участникам необходимо предъявить паспорт и оригинал медицинской справки. В день проведения соревнований заявки принимать не будут.
«С каждым годом беговое сообщество Красноярска набирает обороты. В этом году мы добавили еще 100 слотов, чтобы как можно больше участников смогли пробежать дистанцию», — отметил руководитель Красспорта Александр Каминский.
Для подростков 16−17 лет предусмотрено бесплатное участие. Для этого необходимо направить заявку на электронный адрес csk_reg@mail.ru и предоставить согласие одного из родителей. Также бесплатно пробежать дистанцию смогут участники СВО и люди с инвалидностью при наличии подтверждающих документов.
Все финишировавшие спортсмены получат памятные медали. Победителей и призёров в каждой возрастной группе среди мужчин и женщин наградят медалями, грамотами и подарочными сертификатами в спортивный магазин.
Выдача стартовых пакетов пройдет 17 и 18 сентября с 10:00 до 20:00 в Беговом центре на улице Дубровинского. Старт забега назначен на 10:00 19 сентября. После финиша состоятся торжественное открытие акции «Кросс Нации» и церемония награждения.
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