Минтранс Ростовской области рассматривает восстановление грузового движения до Платова

По словам Беликовой, на следующий плановый период намечена масштабная проектная проработка оставшихся сегментов ростовского транспортного кольца, в том числе перепроектирование направления Ростов — Новошахтинск. В 2026 году завершится проектирование Щепкинского въезда в Ростов, а на следующий год аналогичные работы запланированы по Темерницкому въезду.