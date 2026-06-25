Что делать, если ребенок потерялся: советы для жителей Башкирии

Успокойте ребенка, если он плачет. Говорите спокойно и уверенно, дайте понять, что он в безопасности и ему помогут. При этом не берите его за руку — это может испугать малыша. Спросите, что случилось, как его зовут, помнит ли он телефон мамы или папы, и попробуйте связаться с родителями. Если дозвониться не удалось, сразу звоните по номеру 112 или 102 и сообщите оператору точный адрес, где вы нашли ребенка, имя несовершеннолетнего, возраст и во что он одет — возможно, его уже ищут. Если ребенок потерялся в торговом центре или магазине, попросите охрану или администратора объявить о нем по громкой связи. Никуда не уводите ребенка и оставайтесь на месте: родные могут вернуться туда, где потеряли малыша. Дождитесь прибытия полиции или спасателей.