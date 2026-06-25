Строительство спортцентра начали в Красносулинском районе Дона

Площадь здания составит свыше 5,2 тысячи кв. м. В центре оборудуют многофункциональную спортивную площадку и пять специализированных залов — для игровых видов спорта, единоборств, бокса, самбо, настольного тенниса, а также зал общей физической подготовки. Дополнительно будет работать медкабинет. Пропускная способность объекта — до 240 человек в сутки.