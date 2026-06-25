Строительство спортцентра начали в Красносулинском районе Дона

В Красносулинском районе Ростовской области приступили к возведению современного спортивного центра. Об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.
Строительство ведётся в рамках федеральной программы «Спорт России». Общий объём финансирования проекта — 465,5 млн рублей, из них 336 млн рублей поступят из федерального бюджета.
Площадь здания составит свыше 5,2 тысячи кв. м. В центре оборудуют многофункциональную спортивную площадку и пять специализированных залов — для игровых видов спорта, единоборств, бокса, самбо, настольного тенниса, а также зал общей физической подготовки. Дополнительно будет работать медкабинет. Пропускная способность объекта — до 240 человек в сутки.
На текущий момент завершён подготовительный этап: расчищена площадка, демонтировано старое ограждение, перенесены сети водоснабжения и водоотведения. Сейчас идёт планировка территории и решаются вопросы технологического присоединения к инженерным сетям.
По словам Игоря Сорокина, ключевой задачей остаётся строгий контроль за сроками и качеством работ — чтобы к концу 2027 года центр смог принять первых посетителей.