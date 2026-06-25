В Калининградской области зафиксировали рост численности диких зверей

Министерство природных ресурсов и экологии подвело итоги ежегодного государственного учёта дикой фауны. Как сообщает пресс-служба правительства, в Калининградской области отмечается рост численности зверей.
Специалисты провели десять полевых учетных мероприятий, охвативших основные виды животных. «Так, с 2023 по 2025 год поголовье косули европейской увеличилось с 13 392 до 14 749 особей, лося с 1 697 до 1 998, благородного оленя с 1 642 до 1 821 особей. Среди пушных животных зафиксирован рост численности с 25 668 до 29 583», — отмечает пресс-служба.
Данные используют для установления научно обоснованных лимитов добычи, планирования охраны охотничьих ресурсов и сохранения биоразнообразия региона.
Напомним, в середине февраля стало известно, что в Калининградской области переносятся сроки проведения работ по учету диких животных методом шумового прогона. Это необходимо для исключения дополнительного беспокойства, которое может привести к летальному исходу, во время холодов.
Ранее о «критической ситуации» в лесах Калининградской области сообщили в региональном минприроды. Министерство обратилось к жителям региона за помощью в организации подкормочных площадок.
Председатель Общества охотников и рыболовов Калининградской области Олег Белкин также отмечал, что порядка 10% диких животных могут погибнуть на территории региона из-за аномально холодной зимы. Хуже всего, по его словам, приходится косулям, которые ранят ноги из-за снежного наста и могут получить воспаление лёгких, если ложатся спать на снег. Порядка 50% куропаток могут погибнуть, потому что не могут скрыться от хищников.