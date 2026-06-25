Новым главным тренером курского «Авангарда» стал бывший игрок клуба

Денис Кондаков — бывший игрок «Авангарда». Он выступал за команду с 1997 года по 2012-й. За это время спортсмен провел 419 матчей. После завершения игровой карьеры господин Кондаков стал тренером в спортшколе «Авангарда». В январе 2022 года возглавил команду «Авангард-М», а летом 2023 года вошел в тренерский штаб основной команды. В январе 2026-го был назначен спортивным директором клуба.