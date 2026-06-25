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Новым главным тренером курского «Авангарда» стал бывший игрок клуба

Главным тренером курского футбольного клуба «Авангард» назначен Денис Кондаков. Об этом сообщила пресс-служба команды. На этой неделе пост покинул Игорь Беляев, занимавший его с 31 мая 2018 года.

Источник: Коммерсантъ

Главным тренером курского футбольного клуба «Авангард» назначен Денис Кондаков. Об этом сообщила пресс-служба команды. На этой неделе пост покинул Игорь Беляев, занимавший его с 31 мая 2018 года.

Денис Кондаков — бывший игрок «Авангарда». Он выступал за команду с 1997 года по 2012-й. За это время спортсмен провел 419 матчей. После завершения игровой карьеры господин Кондаков стал тренером в спортшколе «Авангарда». В январе 2022 года возглавил команду «Авангард-М», а летом 2023 года вошел в тренерский штаб основной команды. В январе 2026-го был назначен спортивным директором клуба.

18 апреля «Авангард» провел домашний матч на стадионе «Трудовые резервы» в Курске впервые после 4 августа 2024 года, когда в регион зашли ВСУ. В связи с введением режима КТО и отменой всероссийских соревнований команда выступала на площадках других городов. Ближайший матч «Авангард» проведет на домашней арене: команда примет ФК «Сатурн» из Раменского в субботу, 27 июня. Сейчас курский клуб занимает седьмую строчку турнирной таблицы.

Футбольный клуб «Авангард» дебютировал в первенстве СССР в 1958 году. Крупнейшим достижением команды за все время существования стал выход в финал Кубка России в 2018 году. Сейчас клуб выступает во Второй лиге, в категории «Б».

В ноябре 2025 года гендиректором «Авангарда» стал экс-капитан команды и бывший тренер клубной академии Денис Синяев. Он занимает эту должность до сих пор.