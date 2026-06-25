Сбер подвел итоги первого года работы общественного пространства «Гараж»

За год работы площадка стала местом объединения сообществ, где пересекаются образование, технологии, культура, креативные индустрии, социальные инициативы и бизнес.
В прошлом году в самом центре Нижнего Новгорода на улице Октябрьской, 35 в новом формате открыло свои двери общественное пространство «Гараж». За время работы здесь прошло более 1,5 тыс. мероприятий, посетили площадку более 50 тыс. гостей. Здесь проходят лекции, мастер-классы, концерты, хакатоны, встречи с экспертами и многое другое.
Среди ярких проектов и событий в «Гараже» — образовательный проект Сбера и ЦЕХ, «Партнерская среда» от IT-университета Неймарк, Тотальный диктант, фестиваль «Гаражник», международный фестиваль «ТехноСтрелка», Медиафорум, инженерно-техническая ярмарка «ВЕКТОР 2026», региональный отборочный этап к премии «Бариста года» и другие. Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:
«Мы создали дом для сообществ и резидентов — это наше общественное пространство “Гараж”. За год он объединил вокруг себя более 70 партнеров из самых разных сфер: от ИТ и креативных индустрий до образования, социальной сферы и бизнеса. Это не просто площадка, а место, где рождаются новые проекты и смыслы. Я уверен, что энергия “Гаража” будет и дальше вдохновлять на новые свершения и скоро мы услышим об уникальных проектах».
В планах «Гаража» — ещё больше событий, новых форматов, чтобы оставаться важной точкой притяжения для нижегородцев, стремящихся к развитию и творчеству. Инфраструктура площадки включает лекторий, музыкальную гостиную, «Смыслотеку», лабораторию для ИТ-проектов, творческую мастерскую и переговорную. Также в пространстве появилась возможность оценить возможности GigaCowork — платформы управления ИИ-агентами для компаний.