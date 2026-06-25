Сбер подвел итоги первого года работы общественного пространства «Гараж»

«Мы создали дом для сообществ и резидентов — это наше общественное пространство “Гараж”. За год он объединил вокруг себя более 70 партнеров из самых разных сфер: от ИТ и креативных индустрий до образования, социальной сферы и бизнеса. Это не просто площадка, а место, где рождаются новые проекты и смыслы. Я уверен, что энергия “Гаража” будет и дальше вдохновлять на новые свершения и скоро мы услышим об уникальных проектах».