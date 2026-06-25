Министр транспорта Ростовской области прокомментировала ситуацию с топливом

— Ограничения на АЗС — это то, что было введено непосредственно топливными провайдерами и поставщиками топлива. Сейчас работаем точечно по всем обращениям перевозчиков и муниципальных, и межмуниципальных. На самом деле, это вопрос решаемый и решаемый достаточно быстро. Мы конкретизируем заправки, снимаем лимиты. Совместно с минпромэнерго постоянно на связи с перевозчиками и с топливниками, — сообщила Алена Беликова.