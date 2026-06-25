Бег лучше ходьбы: три правила для сохранения здорового сердца

Норма Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о 150 минут интенсивной физической активности в неделю оказалась правильной, но недостаточной, особенно для «лежачих» камней. Другими словами, если вы сейчас совершенно неактивны, то добавление даже 15−20 минут бега в день даёт колоссальный скачок в защите. Однако, чтобы достичь максимальной защиты (снижение риска на 40−50%), по данным этого исследования, требуется превысить рекомендации ВОЗ в 1,5−2 раза, то есть около 200−300 минут умеренной или 100−150 минут интенсивной нагрузки в неделю.