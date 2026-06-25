Бег лучше ходьбы: три правила для сохранения здорового сердца

Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.
Китайские учёные проанализировали данные тысяч участников из UK Biobank, используя акселерометры (миниатюрные датчики, которые измеряют изменение скорости, а не опросники, которые часто недостоверную информацию) и применяя менделевскую рандомизацию — мощный научный метод, который позволяет определить причинно-следственную связь между каким-то фактором (в данном случае — физической активностью) и заболеванием. Это позволило не просто найти связь, а доказать: именно недостаток активности напрямую вызывает болезни сердца, а не наоборот.
Главные выводы, которые удивят даже тех, кто регулярно занимается спортом.
1. Нет линейной зависимости «чем больше, тем лучше», а есть нелинейный эффект
График зависимости «риск сердечно-сосудистых заболеваний/объём нагрузки» оказался U-образным. Что это значит?
- а) наиболее выраженное снижение риска болезней сердца и сосудов даёт переход от полной пассивности к умеренной активности;
- б) дальнейшее увеличение объёма даёт всё меньшую дополнительную пользу, но вредного порога авторы не нашли, то есть даже высокие нагрузки безопасны для сердца (вопреки старым мифам);
2. Кардиореспираторная выносливость (КРФ) важнее, чем просто шаги!
Исследование подтвердило, что не только общий объём движения, но и его интенсивность имеет решающее значение. Участники с высокой КРФ имели значительно более низкий риск, даже если общее время активности было не очень большим. То есть бег трусцой полезнее долгой прогулки в пересчёте на минуту.
3. Норма ВОЗ — правильная, но недостаточная
Норма Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о 150 минут интенсивной физической активности в неделю оказалась правильной, но недостаточной, особенно для «лежачих» камней. Другими словами, если вы сейчас совершенно неактивны, то добавление даже 15−20 минут бега в день даёт колоссальный скачок в защите. Однако, чтобы достичь максимальной защиты (снижение риска на 40−50%), по данным этого исследования, требуется превысить рекомендации ВОЗ в 1,5−2 раза, то есть около 200−300 минут умеренной или 100−150 минут интенсивной нагрузки в неделю.
4. Главная сенсация этого исследования: генетика не оправдание!
Менделевская рандомизация показала, что люди с «плохими» генами (предрасположенность к низкой активности) выигрывали от увеличения нагрузки так же, как и все остальные. Это значит, что отговорка «у меня неспортивная генетика» не работает, движение снижает риск вне зависимости от наследственности!
Практический вывод
- Если ваша физическая активность составляет 150 минут в неделю, то вы в зоне безопасности.
- Если продолжительность занятий больше (250 минут), вы в зоне оптимальной защиты.
- Если вы пока не делаете ничего, то начните с 10 минут бега или быстрой ходьбы сегодня. Эффект будет почти мгновенным (по данным маркеров воспаления).
Самое важное
И самое важное: исследование чётко разделяет объём и интенсивность. Два часа медленной ходьбы не равны одному часу интервального бега. Для сердца ключевой драйвер — это учащение пульса и дыхания. Сердце ответит взаимностью на каждый лишний километр.