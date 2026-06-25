Ростовский застройщик назвал вымыслом слухи о своей национализации

Строительная компания работающая в Ростове-на-Дону, официально опровергла появившиеся в СМИ сведения о конфискации её имущества и переходе бизнеса под государственный контроль.
В пресс-службе СК10 пояснили, что поводом для заявления стали недавние публикации, связанные с судебным иском Генпрокуратуры РФ к ряду организаций. Застройщик подчеркнул, что не имеет никакого отношения к этому процессу: компания не участвовала в суде и не упоминалась в исковых требованиях. Никаких официальных претензий к фирме со стороны ведомства нет.
Кроме того, в компании отметили, что не существует никаких судебных актов или официальных бумаг об изъятии их собственности в пользу государства.
Представители компании назвали фейком сообщения о национализации и заверили общественность, что бизнес работает в штатном режиме, продолжая активное возведение всех своих текущих объектов.