Министр прокомментировала позднее оповещение о дефиците топлива в Ростове

Беликова призвала перевозчиков не затягивать с обращениями: «Если бы у нас была своевременная информация, мы бы отработали эту ситуацию ещё несколько дней назад. Сейчас все, у кого возникали вопросы по топливу, находятся в диалоге с нами и с минпромом».