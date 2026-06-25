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Министр прокомментировала позднее оповещение о дефиците топлива в Ростове

По её словам, основная трудность состояла в том, что предприятия запаздывали с информированием о возникших проблемах.

На пресс‑конференции в «Интерфаксе» министр транспорта Ростовской области Алёна Беликова рассказала, что нехватку топлива у автотранспортных предприятий Ростова‑на‑Дону удавалось урегулировать в течение часа — но только если руководство компаний вовремя информировало органы власти.

По словам министра, ключевой сложностью стало именно запоздалое уведомление со стороны предприятий. При этом ограничения в поставках вводили сами топливные провайдеры и поставщики.

Беликова призвала перевозчиков не затягивать с обращениями: «Если бы у нас была своевременная информация, мы бы отработали эту ситуацию ещё несколько дней назад. Сейчас все, у кого возникали вопросы по топливу, находятся в диалоге с нами и с минпромом».

В качестве аналогии министр привела периодически случавшийся в России дефицит гречки, когда рост цен во многом провоцировался ажиотажным спросом.