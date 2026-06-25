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Автобусы до воронежского ТРЦ Сити-парк «Град» сменят номера

Изменения вступят в силу с 1 июля.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже с 1 июля три пригородных маршрута изменят порядковые номера. Об этом сообщили в бюджетном учреждении «Регионтранс».

Общественному транспорту № 34 «ВАСО — ТРЦ Сити-парк “Град”» будет присвоен № 234.

Автобусы № 64 «ВГУ — ТРЦ Сити-парк “Град”» станут курсировать под № 264.

Маршруту № 84 «ТРЦ Сити-парк “Град” — ул. Хользунова» присвоят № 284.

Изменения связаны с переходом на единую систему нумерации городского и пригородного транспорта.

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