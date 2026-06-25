В Камышине отправили под домашний арест владельца кафе «ЕвроАзия»

Напомним, о задержании владельца стало известно 24 июня. Первые жалобы от посетителей кафе начали поступать к медикам с 11 июня. По данным Роспотребнадзора, пострадали 33 человека, у 18 был диагностирован сальмонеллез. 17 июня контролирующий орган нагрянул в заведение с внеплановой проверкой. По итогу инспекции были обнаружены многочисленные нарушения. Эксперты приняли решение немедленно остановить работу кафе. Впоследствии запрет деятельности поддержал и Камышинский городской суд. Ограничения будут действовать 60 дней.