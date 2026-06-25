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В Камышине отправили под домашний арест владельца кафе «ЕвроАзия»

25 июня в Камышинском городском суде прошло заседание, посвящённое избранию меры пресечения владельцу скандального.

25 июня в Камышинском городском суде прошло заседание, посвящённое избранию меры пресечения владельцу скандального кафе «ЕвроАзия» Ким С. В., где три десятка посетителей отравились пищей. Коммерсанта не стали помещать в СИЗО, но ограничили свободу.

— Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 16 августа, — сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Напомним, о задержании владельца стало известно 24 июня. Первые жалобы от посетителей кафе начали поступать к медикам с 11 июня. По данным Роспотребнадзора, пострадали 33 человека, у 18 был диагностирован сальмонеллез. 17 июня контролирующий орган нагрянул в заведение с внеплановой проверкой. По итогу инспекции были обнаружены многочисленные нарушения. Эксперты приняли решение немедленно остановить работу кафе. Впоследствии запрет деятельности поддержал и Камышинский городской суд. Ограничения будут действовать 60 дней.

Своё расследование организовал и СК России. Следователями уже возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты».

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