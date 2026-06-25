Градсовет отправил на доработку проект двух жилых домов в Отрадном

Градостроительный совет Калининградской области не поддержал проект двух многоквартирных жилых домов на Калининградском проспекте в Отрадном и отправил его на доработку. Решение приняли на заседании совета 25 июня.
Как сообщила архитектор Ирина Симонова, два пятиэтажных дома, на участке с кадастровым номером 39:17:020017:119, должны стать завершающим этапом жилого комплекса «Новая история», который включает пять многоквартирных домов. По ее словам, два корпуса уже готовы и планируются к вводу в августе, еще один находится в высокой степени готовности и должен быть завершен до конца года. Строительство двух новых домов, вынесенных на рассмотрение градсовета, займет около 18 месяцев.
По данным разработчиков, участок расположен между Калининградским проспектом и улицей Тельмана в зоне общественно-жилого назначения, где допускается среднеэтажная застройка. В проекте предусмотрены квартиры, парковки, детские площадки, а также благоустройство прилегающей территории.
Представители застройщика заявили, что в рамках реализации проекта планируется строительство ливневого коллектора, устройство тротуаров и муниципальной парковки. Также компания получила разрешение на использование дополнительного земельного участка для организации пожарного проезда вокруг будущих домов.
Однако проект вызвал замечания как у архитектурного сообщества, так и у областного министерства градостроительной политики. Главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин сообщил, что ранее проектировщикам рекомендовали переработать архитектурный облик домов с учетом соседства с малоэтажной застройкой Отрадного.
Скриншот с трансляции градсовета.
Министр градостроительной политики Кристина Подскребкина отметила, что параметры застройки соответствуют градостроительным регламентам, однако министерство не поддерживает проект из-за нерешенных вопросов, связанных с обеспечением требований пожарной безопасности.
Первый заместитель председателя правительства области Валерий Шерин обратил внимание, что, по его словам, застройщик не участвует в развитии социальной инфраструктуры — школ и детских садов, которыми будут пользоваться будущие жители комплекса. «В части социалки вы вообще ни в чём не участвовали? Ну, так не пойдёт, коллеги. В таком виде проект не может быть поддержан, так совершенно справедливо», — заявил он.
По словам Шерина, выполнение технических условий подключения к сетям нельзя считать дополнительными обязательствами застройщика перед муниципалитетом.
«У нас что, наши социальные учреждения не нуждаются в ремонте? В обновлении мебели? В дополнительном благоустройстве? В асфальтировании территории вокруг наших школ? Я думаю, что это очень востребованное мероприятие. И если у нас застройщик, реализуя комплекс жилищного строительства, ни копейкой не поучаствовал в том, чтобы его объект пользовался той социальной инфраструктурой, которая, к примеру, уже есть. Ну, с моей точки зрения, это называется невыполнение требований по обеспеченности социальной инфраструктуры», — сказал Шерин.
На что, в свою очередь, глава администрации Светлогорского округа Владимир Бондаренко заявил, что компания участвует в развитии водоснабжения, ливневой канализации и строительстве тротуаров. Однако Шерин заметил, что речь фактически идет об исполнении технических условий для подключения объекта к коммунальным сетям.
Отдельное обсуждение вызвал вопрос пожарного проезда через соседний муниципальный участок. Представитель застройщика сообщил, что администрация Светлогорска выдала разрешение на использование земли для организации проезда пожарной техники. Однако документов, подтверждающих это право, в материалах заседания не оказалось.
«Ну, давайте с документами разберемся и с правоустанавливающими, и с документами основаниями, чтобы администрация предоставила разрешение для организации проезда на своем примыкающем земельном участке, не заключая никаких соглашений. Ни сервитута, ни аренды, ничего. Ну, просто я не очень хорошо понимаю, что это, Владимир Владимирович [Бондаренко], за аттракцион такой невиданной щедрости? Когда кто-то приобретает землю по 5 млн за сотку, чтобы наполнять земельный участок и обеспечивать его необходимой инфраструктурой, а тут администрация просто предоставила некое разрешение для организации пожарного проезда», — сказал Шерин.
Подводя итоги обсуждения, главный архитектор области Евгений Костромин сообщил, что проект рекомендовано доработать. «Необходимо будет предоставить обоснование обеспечения пожарной безопасности объекта, более развёрнуто предоставить информацию по обеспечению и участию в развитии социальной инфраструктуры муниципалитета, а также проработать варианты архитектурного облика объекта», — сказал он. Члены градсовета поддержали такое решение.
Отметим, ООО «Специализированный застройщик “Балтийское строительство”» реализует проект жилого комплекса в Отрадном с 2023 года.
В феврале 2023 года областные власти перевели участок, на котором разрешили строительство, и еще три участка из зоны малоэтажной застройки в зону среднеэтажного жилья. Против этого решения выступали жители Отрадного и Светлогорска. Экс-губернатор Антон Алиханов ответил им на своей странице «ВКонтакте», что «это самозахваченные огородниками захламленные участки в центре поселка», и так как Генплан разрешает среднеэтажное строительство, то и ПЗЗ необходимо привести в соответствие.
В ноябре 2023 года региональные власти выдали разрешение на строительство одного из запланированных пятиэтажных домов в Отрадном. В июне 2024 года подрядчик начал подготовку к строительству. В ноябре 2024 года компании разрешили вырубить 157 деревьев и пять кустарников под строительство жилых домов.