Градсовет отправил на доработку проект двух жилых домов в Отрадном

«Ну, давайте с документами разберемся и с правоустанавливающими, и с документами основаниями, чтобы администрация предоставила разрешение для организации проезда на своем примыкающем земельном участке, не заключая никаких соглашений. Ни сервитута, ни аренды, ничего. Ну, просто я не очень хорошо понимаю, что это, Владимир Владимирович [Бондаренко], за аттракцион такой невиданной щедрости? Когда кто-то приобретает землю по 5 млн за сотку, чтобы наполнять земельный участок и обеспечивать его необходимой инфраструктурой, а тут администрация просто предоставила некое разрешение для организации пожарного проезда», — сказал Шерин.