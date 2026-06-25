Заезды на мопедах и мотоциклах устраивают подростки в поселке Горького

Толпа регулярно собирается на улице Гагарина, устраивая как дневные, так и ночные «покатушки». «Люди страдают от нашествия подростков-мотоциклистов, рев двигателей всю ночью мешает нормальному отдыху», — рассказывает Дмитрий. Сейчас подобные ситуации — не редкость. В Госавтоинспекции напоминают, что управлять мопедом или скутером можно только с 16 лет и при наличии прав категории М. Сообщить о нарушителях можно в дежурную часть ОМВД, предоставив следующие данные: ✔ Государственный регистрационный знак (если он есть на транспорте); ✔ Марка, модель и цвет питбайка, мотоцикла или мопеда; ✔ Точное время и место движения (улица, дом, ориентир); ✔ Приметы нарушителя (рост, куртка/шлем, если подросток знаком — имя, адрес проживания). «Важное условие: наиболее эффективным доказательством является видеоматериал (запись с регистратора, камер телефона или уличного видеонаблюдения), где четко видны лицо нарушителя и процесс управления транспортным средством без прав. Такое видео станет основанием для безусловного привлечения к ответственности, даже если нарушитель скроется до приезда экипажа», — добавили в ведомстве.