В Белгородской области вчетверо выросло число жертв насильственных преступлений

В период с 2022 по 2025 год число погибших от насильственных преступлений в Белгородской области выросло почти в четыре раза — с 4,2 до 15,4 на каждые 100 тыс. жителей. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовал проект «Если быть точным». Аналитики предполагают, что речь идет о погибших от действий ВСУ, поскольку смерть мирного жителя из-за обстрела или дрона может квалифицироваться по статьям об убийстве или терроризме.