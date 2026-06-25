Юрий Матузов: Будем усиливать межпарламентский диалог с Беларусью

Председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов принимает участие в мероприятиях XIII Форума регионов Беларуси и России, который проходит в Минске 25−26 июня.
В рамках форума 25 июня состоялась встреча делегации Воронежской области с заместителем Премьер-Министра Республики Беларусь Александром Тереховым и руководством министерств, курирующих внешние связи, строительство, промышленность, а также с председателем совета директоров ЗАО «ГК БелИнжиниринг» Денисом Станкевичем. Воронежскую область на встрече представляли председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов и первый заместитель председателя Правительства Воронежской области Данил Кустов.
Александр Терехов приветствовал Юрия Матузова и Данила Кустова на Белорусской земле и подчеркнул, что белорусская сторона готова обсуждать перспективы сотрудничества.
Он отметил, что нынешнее главное направление взаимодействия с Воронежской областью, которая является важнейшим партнером республики, — строительство, а уже реализованные проекты позволяют сделать вывод, что в этой сфере совместная работа ведется эффективно и будет продолжаться.
Второе крупное направление сотрудничества — развитие пассажирского транспорта. Александр Терехов напомнил, что в апреле 2025 года делегация Воронежской области ознакомилась с белорусским опытом развития городского транспорта с использованием электробусов. В последующем в Воронежскую область были переданы электробусы для опытной эксплуатации.
— Мы сегодня имеем очень широкую линейку пассажирской техники и готовы поучаствовать в обновлении пассажирского транспорта как в Воронеже, так и в Воронежской области в целом, — заверил он.
Александр Терехов также отметил, что у Республики Беларусь наработаны компетенции по строительству мостовых сооружений и обновлению дорожного хозяйства. В этом году в стране ведется ремонт пяти крупных мостов, и белорусская сторона готова предложить свои наработки Воронежской области.
— Хорошо осведомлены и о работе Воронежской области в сфере сельского хозяйства. Я думаю, что здесь тоже есть возможности для совместной работы. Созрел целый спектр вопросов для обсуждения, и мы готовы к сотрудничеству, — заверил заместитель Премьер-Министра Республики Беларусь.
Данил Кустов от имени Губернатора Воронежской области Александра Гусева поблагодарил Александра Терехова за прием и готовность к конструктивному диалогу. Он отметил, что возглавляет делегацию по поручению Губернатора в связи с тем, что 22 июня после вражеского удара по гражданскому предприятию в Воронеже погибли мирные граждане, десятки человек получили ранения. В регионе объявлены дни траура. В связи с необходимостью ликвидации последствий Александр Гусев не смог возглавить делегацию лично.
Данил Кустов подчеркнул, что Воронежская область является активным участником международной внешнеэкономической деятельности, а сотрудничество с Республикой Беларусь является для региона ключевым приоритетом. Сотрудничество началось в 2019 году, и к 2024 году товарооборот между Беларусью и Воронежской областью вырос в два раза.
— В 2024 году состоялась рабочая встреча Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко и Губернатора Воронежской области Александра Викторовича Гусева, на которой мы предварительно подвели итоги работы за пятилетний период. На новый пятилетний период была поставлена задача увеличить товарооборот еще в два раза, — напомнил Данил Кустов. — У нас на уровне каждого министерства и каждого ведомства — как со стороны Воронежской области, так и со стороны Республики Беларусь — закреплены ответственные лица. Основные направления сотрудничества — это строительство, сельское хозяйство, промышленность. И, конечно, мы не забываем о нашем гуманитарном сотрудничестве.
Председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов на двусторонней встрече высказал предложение об усилении межпарламентского сотрудничества Республики Беларусь с Воронежской областью. В частности, предлагается подписать соглашение о сотрудничестве с Могилевским областным Советом народных депутатов.
— Крепкие межпарламентские связи — это фундамент для любых социально-экономических проектов. Поэтому мы надеемся на усиление межпарламентского диалога. Это даст нам юридическую базу, чтобы оперативно перенимать друг у друга успешные наработки по самому широкому спектру вопросов, — подчеркнул Юрий Матузов.
Также по инициативе Юрия Матузова часть воронежской делегации ознакомится с работой станции водоподготовки в Минске. Вопрос модернизации систем водоснабжения и водоотведения на сегодняшний день остро стоит в ряде районов Воронежской области, поэтому практические наработки белорусских коллег в этом направлении будут полезны для региона.