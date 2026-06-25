Юрий Матузов: Будем усиливать межпарламентский диалог с Беларусью

— В 2024 году состоялась рабочая встреча Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко и Губернатора Воронежской области Александра Викторовича Гусева, на которой мы предварительно подвели итоги работы за пятилетний период. На новый пятилетний период была поставлена задача увеличить товарооборот еще в два раза, — напомнил Данил Кустов. — У нас на уровне каждого министерства и каждого ведомства — как со стороны Воронежской области, так и со стороны Республики Беларусь — закреплены ответственные лица. Основные направления сотрудничества — это строительство, сельское хозяйство, промышленность. И, конечно, мы не забываем о нашем гуманитарном сотрудничестве.