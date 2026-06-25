Красноярские врачи внедрили щадящий метод лечения гидронефроза у детей

Врачи Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 имени Берзона впервые освоили эндоскопические операции по избавлению малышей от такой проблемы, как гидронефроз. Теперь вместо открытого вмешательства проводится эндоскопическая операции. В минздраве региона поясняют: гидронефроз — врожденное нарушение оттока мочи из почки, которое без лечения может привести к гибели органа — диагностируется примерно в 2 случаях на 1000 новорожденных. Поэтому УЗИ почек теперь включено в стандарт обследования младенцев. Убрать патологию можно только с помощью операции. Раньше она выполнялась через большой разрез на боку, что требовало затем длительного восстановления и оставляло заметные шрамы. Сегодня в 20-й больнице операцию проводят через несколько проколов. Это сложная операция, требующая серьезной подготовки. Мы внедрили технологию в практику — и уже не говорим о единичных случаях, это поставлено на поток, — рассказал заведующий детским хирургическим центром 20-ой больницы, детский хирург Симон Полоян.