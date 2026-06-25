В Ульчском районе Хабаровского края выбрали объекты для благоустройства

Всероссийское голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2027 году завершилось в Ульчском районе Хабаровского края в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в районной администрации.
По итогам голосования в поселке Де-Кастри жители выбрали проект благоустройства площадки у муниципальных общежитий на улице Краснофлотской. За него отдал голос 201 человек. Территория будет адаптирована для семейного отдыха и активных игр на свежем воздухе.
В селе Богородском победил проект «Аллея Памяти и Славы», набравший 230 голосов. Там будет создано мемориальное пространство для увековечения памяти о погибших героях и проведения патриотических мероприятий. Напомним, всероссийское голосование проходило с 21 апреля по 12 июня 2026 года и охватило все муниципалитеты края.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.