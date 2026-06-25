В Ульчском районе Хабаровского края выбрали объекты для благоустройства

В селе Богородском победил проект «Аллея Памяти и Славы», набравший 230 голосов. Там будет создано мемориальное пространство для увековечения памяти о погибших героях и проведения патриотических мероприятий. Напомним, всероссийское голосование проходило с 21 апреля по 12 июня 2026 года и охватило все муниципалитеты края.