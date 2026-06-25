Спортсмен из Пушкинского района Петербурга выиграл Кубок по горному бегу

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Пушкинского района Санкт-Петербурга Иван Холод стал победителем Кубка города по горному бегу. Состязания прошли при поддержке государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации района.
Мероприятие состоялось в День России на Вороньей горе в Дудергофе. Соревнования собрали участников разных возрастов на дистанциях от 2 до 9 км. Иван Холод уверенно преодолел дистанцию 2 км и занял первое место среди юношей до 14 лет.
Отметим, что отделение легкой атлетики в СШОР Пушкинского района работает с 1949 года. За десятилетия здесь подготовили восемь мастеров спорта международного класса и 19 мастеров спорта СССР и России.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.