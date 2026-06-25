Минцифры просит ФАС проверить Apple после удаления приложений VK

После удаления из App Store пользователи iPhone, iPad и других устройств Apple больше не могут скачать или обновить приложения группы VK. В экосистему холдинга входят «ВКонтакте», «Одноклассники», VK Мессенджер, VK Видео, VK Музыка, Почта Mail, Облако Mail и некоторые образовательные сервисы.