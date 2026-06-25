В Волгограде депутаты обсудили законопроект о статусе памятника участникам СВО

В Волгограде на площадке Облдумы в четверг, 25 июня депутаты и участники реготделений политических партий обсудили предложение губернатора Андрея Бочарова придать официальный статус мемориальному комплексу в честь подвига участников СВО на Мамаевом кургане. Эту инициативу глава региона озвучил во время поездки на строящийся объект.