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В Волгограде депутаты обсудили законопроект о статусе памятника участникам СВО

Мемориальный комплекс на Мамаевом кургане получит законодательный статус.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде на площадке Облдумы в четверг, 25 июня депутаты и участники реготделений политических партий обсудили предложение губернатора Андрея Бочарова придать официальный статус мемориальному комплексу в честь подвига участников СВО на Мамаевом кургане. Эту инициативу глава региона озвучил во время поездки на строящийся объект.

В регионе готовятся принять законопроект «О мемориальном комплексе “Подвиг защитников Отечества — участников специальной военной операции”. Перед этим политические партии, общественные и молодежные объединения проведут дополнительные обсуждения и выдвинут свои предложения. Как отметил председатель Облдумы Александр Блошкин, закрепление статуса за мемориальным комплексом нужно для сохранения исторической правды.

— Это, в первую очередь, увековечение памяти о подвиге современных героев. Мы обязаны сделать все, чтобы подвиг наших предков и подвиг наших современников стояли в одном ряду. Убежден, что законодательное закрепление статуса нового мемориала усилит смысловой посыл и навеки подчеркнет преемственность наших патриотических традиций, — объяснил спикер регионального парламента.