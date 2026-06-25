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В Волгограде обсудили законопроект о спецстатусе мемориала героям СВО

Сегодня, 25 июня, в Волгоградской областной думе прошло расширенное совещание с руководителями реготделений политических.

Сегодня, 25 июня, в Волгоградской областной думе прошло расширенное совещание с руководителями реготделений политических партий. Главной темой обсуждения стала придание официального статуса мемориалу участников СВО.

Участники совещания единогласно поддержали необходимость скорейшего принятия законопроекта «О мемориальном комплексе “Подвиг защитников Отечества — участников специальной военной операции”. Представители региональных отделений партий, общественные и молодежные организации проведут дополнительные обсуждения на своих площадках, после чего внесут свои предложения по реализации инициативы.

Напомним, у подножия Мамаева кургана строят мемориальный комплекс героям спецоперации, состоящий из памятника и музея СВО. Строители возвели фундамент здания и приступили к монтажу металлоконструкций павильона. Ранее были проведены все подготовительные работы для подключения к электросетям, а также системам водоснабжения и водоотведения. Параллельно обсуждается внутреннее наполнение музея.

На площадке также готовят фундамент будущего памятника участникам СВО. Композиция, разработанная скульпторами знаменитой студии имени Митрофана Грекова и утвержденная губернатором Андреем Бочаровым и замминистром обороны России Александром Санчиком, будет выполнена из стеклофибробетона — современного композитного материала, который отличается высокой прочностью, легким весом, долговечностью и пластичностью. Важно, что по цветовой палитре памятник будет соответствовать скульптуре «Родина — мать зовет!».

Фото: Волгоградской областной думы.