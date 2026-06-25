В Волгограде обсудили законопроект о спецстатусе мемориала героям СВО

Напомним, у подножия Мамаева кургана строят мемориальный комплекс героям спецоперации, состоящий из памятника и музея СВО. Строители возвели фундамент здания и приступили к монтажу металлоконструкций павильона. Ранее были проведены все подготовительные работы для подключения к электросетям, а также системам водоснабжения и водоотведения. Параллельно обсуждается внутреннее наполнение музея.