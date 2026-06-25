В Калининграде сделают красивый сквер у женской консультации на Фрунзе

«Здесь у нас будут выполнены благоустроительные работы по мощению тротуаров, появятся тротуары там, где раньше были тропинки. У нас будет установлено освещение, новые скамейки и урны, качели, красивое мощение. Также будет произведено озеленение, высадка деревьев и кустарников», — рассказал Демешко.