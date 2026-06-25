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Стало известно, что в Алматы вновь перекроют улицу Рыскулбекова

В Алматы в связи с ремонтом снова перекроют участок ул. Рыскулбекова, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом сегодня, 25 июня 2026 года, стало известно из Telegram-канала Almaty_Joly:

«В связи с проведением среднего ремонта участка ул. Рыскулбекова, вводятся временные ограничения движения. Так, с 08:00 до 22:00 26 июня движение будет перекрыто на участке от ул. Мустафина до ул. Саина».

Отмечается, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Жителей и гостей Алматы попросили заранее планировать свой маршрут.