Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дефицит топлива в Ростовской области вызвал панику среди жителей

Дефицит топлива в Ростовской области вызвал панику среди жителей. Об этом заявила заместитель губернатора и министр транспорта региона Алена Беликова на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Дефицит топлива в Ростовской области вызвал панику среди жителей. Об этом заявила заместитель губернатора и министр транспорта региона Алена Беликова на пресс-конференции в «Интерфаксе».

По ее словам, ситуация напоминает ажиотажный спрос на гречку, который наблюдался несколько лет назад.

«К сожалению, мы сегодня с вами сталкиваемся с такой ситуацией. Если помните, энное количество лет назад была история, когда все массово скупали гречку. Вот сегодня с топливом происходит примерно такая же история», — резюмировала госпожа Беликова.