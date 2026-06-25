Калининградские врачи удалили сразу три крупные опухоли у 44-летней женщины

Обследование показало, что проблема серьёзнее, чем казалось: в малом тазу и брюшной полости была большая опухоль. Пациентку направили в Онкологический центр. Там выяснили, что новообразований не одно, а три. На врачебном совете решили провести операцию и удалить все опухоли, — рассказали в Минздраве.