Калининградские врачи удалили сразу три крупные опухоли у 44-летней женщины

Калининградские врачи удалили три огромные опухоли в органах малого таза 44-летней женщины. Операцию на яичниках и матке провели специалисты онкоцентра. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального Минздрава.
У местной жительницы долгое время увеличивался живот. Она думала, что это происходит из-за набора веса, поэтому не переживала. К врачу женщина обратилась только после тогго, как её самочувствие заметно ухудшилось.
Обследование показало, что проблема серьёзнее, чем казалось: в малом тазу и брюшной полости была большая опухоль. Пациентку направили в Онкологический центр. Там выяснили, что новообразований не одно, а три. На врачебном совете решили провести операцию и удалить все опухоли, — рассказали в Минздраве.
Сначала специалисты удалили опухоль левого яичника — новообразование было больше 35 сантиметров в диаметре. Для его размещения понадобилась пятилитровая ёмкость. Затем хирурги удалили миому матки, которая по размеру соответствовала 20‑недельной беременности. После врачи избавились от опухоли правого яичника. Размер новообразования составил около десяти сантиметров.
«Операция была непростой. Из‑за больших опухолей внутренние органы сместились, работать было трудно. Ещё осложнял ситуацию спаечный процесс — он появился после предыдущей операции пациентки», — отметили в министерстве.
Удалённые ткани отправили на исследование. После изучения новообразований специалисты определят тактику дальнейшего лечения.
«К сожалению, женщины нередко приходят к нам слишком поздно — когда опухоль уже сильно выросла. В этот раз врачам пришлось одновременно удалять сразу три объёмные опухоли — такое в нашем центре случилось впервые», — отметил главный врач Калининградского онкоцентра Степан Миракян.