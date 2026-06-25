По данным Банка России, годовая инфляция в Воронежской области составила 4,25%

Заметнее всего подешевели овощи (помидоры и огурцы), а также фрукты. Это связано с тем, что на рынок стало поступать больше местной продукции и сократились расходы на содержание теплиц. Упали в цене апельсины и бананы, причина — укрепление рубля, благодаря которому у продавцов снизились расходы на их покупку за рубежом.