Легкоатлеты Петербурга взяли 4 медали «Летнего спортивного сезона»

Региональные соревнования по легкой атлетике «Летний спортивный сезон» среди юношей и девушек до 16 лет прошли в Санкт-Петербурге на стадионе «Приморец», сообщили в администрации Пушкинского района города. Турнир состоялся при поддержке государственной программы «Спорт России».
Пушкинский район представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва, которые завоевали четыре медали. Золото в беге на 1500 метров с результатом 4:38 взял Федор Анисимов. Серебряными призерами стали Артем Воскобойник на дистанции 800 метров (2:08), Иван Ширинкин в беге на 300 метров с барьерами (41,87 секунды) и Андрей Герасимов на 3000 метров (09:33,82).
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.